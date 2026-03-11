ABD'de çocukların okuma başarısı Kovid-19 öncesi yılların gerisinde kaldı

ABD'de yayımlanan bir rapor, Kovid-19 salgını sonrasında çocukların okuma düzeylerinin salgın öncesi yılların gerisinde kaldığını ortaya koydu.

The Hill gazetesinin haberine göre, Kuzeybatı Değerlendirme Birliği (NWEA) anaokulu ile ilkokul 2. sınıf arasında eğitim gören öğrencilerin matematik ve okuma seviyelerinin ele alındığı bir rapor yayımladı.

Rapor, Kovid-19 salgını sırasında bebeklik çağında olan veya kreşe giden öğrencilerin, üst sınıflardaki çocukların yaşadığı zorluklardan etkilenmemelerine rağmen onların okuma düzeyine yetişmekte zorlandığını ortaya koydu.

Buna göre, 2017 ile 2025 ilkbaharı arasındaki test puanları karşılaştırıldığında, öğrencilerin matematikteki başarı seviyesinde hafif bir toparlanma gözlemlendi.

Öğrencilerin okuma düzeyi puanları ise pandemi öncesi seviyelerin altında seyretti.

NWEA Veri Analitiği ve Büyüme Modellemesi Direktörü Megan Kuhfeld, pandeminin neden olduğu aksaklıklar nedeniyle öğrenme eksikliğinin derinliğini ve kalıcılığını anlamanın önemli olduğunu ancak Kovid-19 yıllarının ötesine de odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Kuhfeld, okumada yaşanan bu durgunluk ve matematikteki dengesiz iyileşmenin belirli bir dönemin ötesine geçen ve eğitim sistemini etkileyen daha büyük bir sorunun göstergesi olduğunu vurguladı.