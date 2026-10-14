ABD, CDN kartelinin finans ağını hedef alarak 4 kişi ve 11 kuruluşa yaptırım uyguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD yönetimi, Meksika merkezli Cartel del Noreste (CDN) isimli uyuşturucu kartelinin finansal ağını hedef alarak örgütle bağlantılı 4 kişi ve 11 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu uyuşturucu kartelinin finansal ağını çökertmek için uyguladığı yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) CDN ile bağlantılı 4 kişi ve 11 kuruluşa yaptırım uyguladığı belirtildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların at yarışı, inşaat, taşımacılık, petrol ve doğal gaz sektörlerinde faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu faaliyetlerin kartelin yasa dışı gelirlerinin aktarılmasına ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, CDN ile bağlantılı kişilerin ülkeye uyuşturucu soktuğu aktarılarak, ABD'nin kartelin yöneticilerini, finansörlerini ve suç faaliyetlerinden kazanç sağlayan kişileri takip etmeyi sürdüreceği vurgulandı.

CDN, 20 Şubat 2025'te ABD tarafından "Yabancı Terörist Örgütler (FTO)" ve "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist Örgüt" (SDGT) olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA