Haberler

ABD, California'ya 40 Milyon Dolar Fon Kesiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, California eyaletinin ticari kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğunu uygulamadığı gerekçesiyle 40 milyon dolarlık federal fonun kesileceğini açıkladı. Duffy, bu durumun güvenlik sorunu olduğunu vurguladı. California Valisi Newsom ise eyaletin kaza oranının ülke ortalamasının altında olduğunu belirtti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Başkan Donald Trump'ın ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesine uymadığı gerekçesiyle California eyaletine ayrılan 40 milyon dolarlık federal fonun kesileceğini açıkladı.

Duffy, Florida eyaletinde ağustosta meydana gelen ve yabancı bir şoförün karıştığı ölümcül trafik kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, California'nın Trump'ın ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesini uygulama konusunda "ciddi eksiklikler" gösterdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

"California, ülkede büyük kamyon sürücülerinin yol işaretlerini okuyabilmelerini ve kolluk kuvvetleriyle iletişim kurabilmelerini sağlamayı reddeden tek eyalet" ifadesini kullanan Duffy, kurallara uymadığı gerekçesiyle eyalete sağlanan 40 milyon dolarlık fonun kesileceğini bildirdi.

Bu durumun "tüm vatandaşları etkileyen temel bir güvenlik sorunu" olduğuna işaret eden Duffy, İngilizce yeterlilik denetimlerinin etkin şekilde uygulanması ve kurallara uymayan sürücülerin görevden alınması halinde California için ayrılan fonun yeniden sağlanabileceğini kaydetti.

California Valisi Gavin Newsom ise söz konusu karara tepki göstererek, eyaletteki ticari kamyon sürücülerinin kaza oranının ülke ortalamasının altında olduğunu belirtti.

Trump'ın nisanda imzaladığı kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti. Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle de ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

ABD yönetimi, ağustosta, "güvenlik endişeleri" gerekçesiyle ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi askıya aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.