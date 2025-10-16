ABD, California'ya 40 Milyon Dolar Fon Kesiyor

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Başkan Donald Trump'ın ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesine uymadığı gerekçesiyle California eyaletine ayrılan 40 milyon dolarlık federal fonun kesileceğini açıkladı.

Duffy, Florida eyaletinde ağustosta meydana gelen ve yabancı bir şoförün karıştığı ölümcül trafik kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, California'nın Trump'ın ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesini uygulama konusunda "ciddi eksiklikler" gösterdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

"California, ülkede büyük kamyon sürücülerinin yol işaretlerini okuyabilmelerini ve kolluk kuvvetleriyle iletişim kurabilmelerini sağlamayı reddeden tek eyalet" ifadesini kullanan Duffy, kurallara uymadığı gerekçesiyle eyalete sağlanan 40 milyon dolarlık fonun kesileceğini bildirdi.

Bu durumun "tüm vatandaşları etkileyen temel bir güvenlik sorunu" olduğuna işaret eden Duffy, İngilizce yeterlilik denetimlerinin etkin şekilde uygulanması ve kurallara uymayan sürücülerin görevden alınması halinde California için ayrılan fonun yeniden sağlanabileceğini kaydetti.

California Valisi Gavin Newsom ise söz konusu karara tepki göstererek, eyaletteki ticari kamyon sürücülerinin kaza oranının ülke ortalamasının altında olduğunu belirtti.

Trump'ın nisanda imzaladığı kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti. Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle de ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

ABD yönetimi, ağustosta, "güvenlik endişeleri" gerekçesiyle ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi askıya aldıklarını duyurmuştu.