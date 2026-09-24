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AB Konseyi Ukrayna Fonu kapsamında yaklaşık 3 milyar avroluk 8. ödemeyi onayladı

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AB Konseyi, Ukrayna Fonu kapsamında ülkeye 8. düzenli ödeme olarak yaklaşık 3 milyar avro daha aktarılmasını onayladı. Ödemenin yaklaşık 800 milyon avrosu ilk kez Ukrayna Destek Kredisi'nden karşılanacak; Norveç'in 92 milyon avroluk hibesi de onaylandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna Fonu kapsamında ülkeye yaklaşık 3 milyar avro daha aktarılmasını onayladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın yeniden inşası ve reformlarını desteklemek amacıyla oluşturulan Ukrayna Fonu kapsamında 8. düzenli ödemenin yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, fonun 8. düzenli ödemesi kapsamında aktarılacak tutarın yaklaşık 800 milyon avrosunun ilk kez Ukrayna Destek Kredisi'nden karşılanacağı belirtildi.

Ödeme kararının, Ukrayna'nın kendisinden beklenen 10 hedefi yerine getirmesinin ardından alındığı, Ukrayna'nın bugüne kadar yerine getirmesi gereken 95 hedeften 84'ünü tamamladığı ifade edildi.

Norveç'in dahli

Açıklamada, Norveç'in Ukrayna'ya yaklaşık 92 milyon avroluk hibe sağlamasının da onayladığı bildirildi.

Norveç böylece "AB'nin Ukrayna Fonu'nda reformları ve yatırımları destekleyen bölüme katkı sağlayan ilk AB üyesi olmayan ülke" oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının akabinde Mart 2024'te yürürlüğe giren Ukrayna Fonu, ülkenin toparlanması, yeniden inşası ve modernizasyonu için 2027'ye kadar 50 milyar avronun üzerinde hibe ve kredi sağlanmasını öngörüyor.

Kaynak: AA
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