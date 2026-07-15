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Filenin Efeleri, Vnl'de Sırbistan'ı 3-0 Mağlup Etti

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yenerek 6. galibiyetini aldı.

(İSTANBUL) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki 6'ncı galibiyetini aldı. Sırbistan ise organizasyondaki 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü etaptaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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