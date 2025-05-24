9. Dünya Drone Kongresi Shenzhen'de Başladı

SHENZHEN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 9. Dünya Drone Kongresi, 2025 Uluslararası Alçak İrtifa Ekonomisi ve İHA Fuarı ile 10. Shenzhen Uluslararası İHA Fuarı cuma günü kapılarını ziyaretçilere açtı. 800'den fazla şirketin katıldığı fuarda, 5.000'den fazla drone ürünü ve teknolojisi sergilendi.