9. Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Düzenlenecek

9. Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Düzenlenecek
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Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong, 19-24 Haziran tarihleri arasında Yunnan eyaletinin Kunming kentinde gerçekleştirilecek 9. Çin-Güney Asya Fuarı'nın önemine vurgu yaptı. Fuarda, Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik etkileşim ve ticaretin artırılması hedefleniyor. Katılımın dörtte biri uluslararası olmak üzere 54 farklı ülkeden 1.400'den fazla işletmenin teyit edildiği belirtildi.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong, 9. Çin-Güney Asya Fuarı'nın 19-24 Haziran tarihleri arasında ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenleneceğini duyurdu.

Yan, cuma günkü basın toplantısında Ticaret Bakanlığı ve Yunnan eyalet yönetiminin ortaklaşa düzenleyeceği fuarın bu yıl Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari etkileşim açısından en önemli etkinliklerden biri olacağını söyledi.

Yan, Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ticaretin, son on yıllık dönemde yıllık ortalama yüzde 6,3 büyüme oranıyla ikiye katlanarak 2024 yılında 200 milyar ABD dolarına ulaştığını belirtti.

Yatırım işbirliğinin de verimli sonuçlar verdiğini kaydeden Yan, önde gelen projelerin bölgesel büyümenin başlıca itici güçleri konumunda olduğuna dikkat çekti.

Kalkınma stratejileri arasındaki uyumu sağlamak, dijital ekonomi, düşük karbonlu kalkınma ve akıllı imalat gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletmek ve bölgenin sanayileşmesini desteklemek amacıyla Güney Asya ülkeleriyle yakın çalışacaklarını belirten Yan, iki yönlü dışa açılmanın genişletilmesi ile ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu yılki fuarın daha uluslararası, profesyonel ve pazar odaklı olacağını belirten Yunnan Eyaleti Ticaret Departmanı Müdürü Li Chaowei, 54 ülke ve bölgeden 1.400'den fazla işletmenin katılımını teyit ettiğini açıkladı.

Fuarda gelişmiş imalat, temiz enerji ve modern tarım gibi kilit sektörlere yönelik 11 temalı salonun yer alacağını söyleyen Li, yaklaşık 1.000 profesyonel alıcının fuara katılmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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