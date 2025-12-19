Haberler

Yorgancı Şerafettin dede 72 yıldır iğnesini elinden bırakmıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da yaşayan 84 yaşındaki Şerafettin Küçükbulut, 72 yıldır yorgancılık yaparak hem genç ustalar yetiştiriyor hem de müşterilerine uzun ömürlü yorganlar sunuyor. Mesleğini severek devam ettirmekte kararlı olan Küçükbulut, bu süreçte 22 usta yetiştirdi.

BİLAL KAHYAOĞLU/ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da yaşayan Şerafettin Küçükbulut, yorgancılık mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor.

Kentte 1953 yılında bir yorgancının yanında çalışmaya başlayan 84 yaşındaki Küçükbulut, 1956-58 yıllarında İstanbul Kadiköy'de başka bir yorgancının yanında çalıştı. Daha sonra tekrar memleketine dönen Küçükbulut, aynı yıl kendi dükkanını açtı.

"Şerafettin dede", iğne ve ipliğiyle 72 yıldır dolgusu pamuk veya yün olup bölgede hala talep gören saten yorganları titizlikle işliyor.

Şerafettin Küçükbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde doğduğunu, çalışmak için kente geldiğini, Kastamonu ve İstanbul'da mesleğin inceliklerini öğrenerek üç çocuk büyüttüğünü anlattı.

Yaklaşık elli yıldır aynı dükkanda çalıştığını belirten Küçükbulut, şöyle devam etti:

"Yorgancı hocalarımın biri Trabzonlu, biri Çatalzeytinliydi. Kalfa olarak Trabzonlu yorgancının yanına gittim. Onun dükkanında yorgan dikmeye başladım. Bana yorgan başına para ödüyordu. Daha sonra 1956'da İstanbul'a gittim, Kadıköy'de 2 yıl çalıştım. Daha sonra bir bayramda köye geldim. 'Ben İstanbul'da dükkan açacağım' dedim. Ailem 'Bizi burada yalnız bırakma, biz sensiz ne yaparız' dediler. Ben de bu sözün üzerine 1958 yılında Kastamonu'da dükkan açtım. Şu anki dükkanıma ise 1977'de taşındım. 1977'den beri aynı dükkanda devam ediyorum."

72 yılda 22 yorgan ustası yetiştirdi

Çalıştığı 72 yıllık sürede 22 yorgan ustası yetiştirdiğini ifade eden Küçükbulut, "Bunlardan ikisi oğlum. Dördünü de çocuk yetiştirme yurdundan aldım. Ytiştirdiğim ustalardan üçü rahmetli oldu. Bu mesleği halihazırda devam ettirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Yetiştirdiği ustaların kendisini çok sevdiğini, iyilik yapanın iyilik bulduğunu dile getiren Küçükbulut, müşterilerinin de yaptığı yorganlardan memnun kaldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Benim diktiğim yorganlar garantilidir. Benim işim memnun etmektir, diktiğim yorganlara garanti vermektir. Benim diktiğim yorganlar sökülmez, uzun ömürlüdür. Bozulmaz ve ezilmez. Müşterilerim beni sever, ben müşterilerimi severim. Kastamonu, İstanbul ve Ankara'dan müşterilerim var. Bu mesleğe devam ediyorum. Mesleğimi seviyorum, mesleğimi bırakmak istemiyorum."

Evlenecek kişilere indirim yaptığını belirten Küçükbulut, eskiden yorganı alana gelinlik hediye ettiğini, yorgan alanlardan bebeği olduğunu öğrendiklerine de yaptığı küçük yorganları hediye ettiğini söyledi.

Sağlığının yerinde olduğunu, sağlığı elverdiği sürece de mesleğini sürdüreceğini vurgulayan Küçükbulut, işini severek ve sabırla yapanların, hiçbir zaman sıkıntı çekmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title