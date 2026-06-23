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Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 52 şüpheli yakalandı

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 52 şüpheli yakalandı
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Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 52 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 10 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 52 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 10 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Samsun merkezli İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de belirlenen adreslere özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında, inceleme ve yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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