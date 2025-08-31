YİNCHUAN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da düzenlenen 7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı sona erdi.

Dört gün boyunca süren ve 36.000 metrekarelik sergi alanına sahip fuar, 53 ülke ve bölgeden 1.082 kuruluş ve işletme katıldı.

218.700 kişinin ziyaret ettiği fuarda yapılan anlaşmaların değerinin 82,39 milyon yuan (yaklaşık 11,55 milyon ABD doları), planlanan muamelelerin değerininse 624 milyon yuan olduğu belirtildi.

Fuar esnasında ticaret ve ekonomi görüşmeleri ve endüstriyel eşleştirme faaliyetleri dahil olmak üzere 40'tan fazla yatırım teşvik etkinliği düzenlenerek toplam 107,75 milyar yuan tutarında 331 işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaların arasında 28 projenin değerinin 1 milyar yuanın üzerinde olduğu kaydedildi.