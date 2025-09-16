64 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Alındı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 51'i yerli üretim olmak üzere 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 5 adet kan ürünü, 3 adet KOAH ilacı, 4 adet diyabet ilacı, 4 adet alerji aşısı, 4 adet antibiyotik, 1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.