6. Genç Savunuculuk Forumu İstanbul'da Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 6. Genç Savunuculuk Forumu, 'Spor Yoluyla Güvenli, Adil ve Barışçıl Toplumlar' temasıyla İstanbul'da yapıldı. Forum, uluslararası temsilcilerin katılımıyla sporda koruyucu etkiler ve gençlik politikaları üzerine odaklandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 6. Genç Savunuculuk Forumu, bu yıl "Spor Yoluyla Güvenli, Adil ve Barışçıl Toplumlar" temasıyla İstanbul'da 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, forumun ilk günü Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen açılış oturumuyla başladı. Açılış konuşmasını Yeşilay Genel Başkan Vekili Doruk Malhan gerçekleştirdi.

Forum, Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Ceza Adaleti ve Suçun Önlenmesi Sorumlusu Georgia Dimitropoulou, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Kıdemli Eğitim Yöneticisi Xenia Kourgouzova gibi uluslararası kurumların temsilcilerini bir araya getirdi.

Dünya Tekvando Sporcular Komitesi Başkanı ve Türkiye Tekvando A Milli Takımı Kaptanı Mehmet Kani Polat, forumda soruları yanıtlayarak sporun koruyucu gücüne ilişkin bilgiler paylaştı.

Forumun ikinci ve üçüncü gününde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Tesislerinde uygulamalı eğitimler yapıldı. Atölyelerde, takım çalışması, liderlik ve iletişim, problem çözme ve çatışma yönetimi, spor temelli interaktif uygulamalar ele alındı.

ABD, Belçika, Fas, Fransa, Güney Afrika, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Malezya, Türkiye ve Ürdün olmak üzere 11 ülkeden spor faaliyetlerinde aktif 29 gencin katıldığı "Sporun Önleme Gücü" atölyelerinde, UNODC'nin "Line Up Live Up ve SC: ORE" programlarından seçilen bölümler, Dimitropoulou tarafından uygulandı. Ayrıca, Yeşilay uzmanları tarafından Yaşam Becerileri Programı çalışmaları gerçekleştirildi.

Sporun koruyucu etkisini gençlik politikalarının merkezine taşıyarak uluslararası kurumlarla işbirliğini güçlendiren Yeşilay, spor temelli önleme programlarının yaygınlaştırılması için yeni ortaklıklar geliştirdi. Program, gençler için küresel etki potansiyeli olan inovatif bir öğrenme ve paylaşım ortamı sundu.

Forumun çıktıları doğrultusunda, Gençlik Spor Elçileri Ağı'nın kurulması, "Yaşam Becerileri" ve "Barış İçin Spor" temasının kalıcı hale getirilmesi, UNODC ile uzun vadeli ortaklıkların sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
