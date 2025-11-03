5. Çin Ulusal Oyunları'nın Meşale Birleştirme Töreni Gerçekleştirildi
GUANGZHOU, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 15. Çin Ulusal Oyunları'nın meşale birleştirme töreninde kazanı yakan dört temsilci, 2 Kasım 2025. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel