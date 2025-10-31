Haberler

39 Şüpheli Dolandırıcılık Operasyonunda Yakalandı

39 Şüpheli Dolandırıcılık Operasyonunda Yakalandı
Güncelleme:
Nevşehir merkezli 19 ilde 200 kişiyi 100 milyon TL dolandıran 39 şüpheli, sahte kripto yatırım sitesi ve Telegram üzerinden yapılan sahte ürün satışlarıyla yakalandı. Şüphelilerin lüks bir yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

NEVŞEHİR merkezli 19 ilde sahte kripto yatırım sitesi üzerinden kripto para satışı ve Telegram üzerinden sahte ürün satışı yaparak 200 kişiyi 100 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 39 şüpheli, yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın kripto yatırım sitesi üzerinden dolandırıldığı ihbarına yönelik çalışma başlattı. İncelemede; liderliğinin Nevşehir'de Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrenimi gören B.D.'nin kurduğu örgütün, 19 ilde 200 kişiyi sahte kripto yatırım sitesi üzerinden kripto para satışı ve Telegram üzerinden sahte ürün satışı yaparak 100 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Hatay ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 39 kişi yakalandı.

LÜKS YAŞAM SÜRÜYORMUŞ

Adrelerde yapılan aramalarda; suçtan elde edilen gelirle alınan iki otomobil ile şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde etikleri parayı kripto borsalarına aktardığı, soğuk cüzdanlar arasında transfer yapılarak paranın izini kaybettirmek için çalışıldığı, örgüt elebaşı üniversite öğrencisi B.D.'nin, elde edilen gelirle Nevşehir'de lüks yaşam sürdüğü belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
