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İçişleri Bakanlığı: 34 İl Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda293 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, 34 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 293 şüphelinin yakalandığını, 4,8 milyar TL hesap hareketliliği tespit edildiğini duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 34 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonda 293 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 34 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik olarak Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 4,8 milyar TL hesap hareketliliği olduğu tespit edilen 293 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada şüphelilerden 159'unun tutuklandığı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, 34 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi."

Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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