3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gören 126 yıllık dava yine ertelendi

MARDİN (DHA) - MARDİN'de 1896 yılında 22 bin dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan ve bugüne kadar 3 Osmanlı padişahı, 12 cumhurbaşkanı ve 66 hükümet gören, birçok hakim ve avukatın değiştiği dava, bir türlü sonuçlanmıyor. 3'ü davacı, 1'i davalı olan 4 ailenin taraf olduğu davayla ilgili olarak Ersak ailesinin avukatı Prof. Dr. Ahmet Battal, "Tarafların imtihanı ama asıl devletin, yargı sisteminin de bir sınavı haline gelmiş bir dava. 126 yıldır süren bir hukuki ihtilaftan söz ediyoruz" dedi.

Artuklu ilçesine bağlı eski adı 'Kasırkalender' olan kırsal Akıncı Mahallesi'nde, topraklarının 3'te 2'sini oluşturan Kilikan mevkisinde meraların, ekilebilir arazilerin ve mağaraların bulunduğu 155 parsellik 22 bin dönümlük taşınmaz menkulün kime ait olduğu konusunda davacı Ersak, Eren ve Bulut ile davalı Keleş aileleri arasında, 1896'da mahkeme konusu olan dava, 126 yıldır devam ediyor. 3 Osmanlı padişahı, 12 cumhurbaşkanı ve 66 hükümet gören davada birçok hakim ve avukat da değişirken, mahkemeye yeni bakan hakimin anlaması için 63 sayfalık özet çıkarıldı. Taraflarının hayatta olmadığı, mirasçıları yoluyla devam eden asırlık davada, çok sayıda davalı ve davacı da değişti. 500'den fazla duruşmanın gerçekleştiği davada, son olarak Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 7 Nisan'da görülen duruşmada Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından atanan bilirkişi raporlarının sunulmasına karar verilerek, dava yine sonuçlanmayıp 16 Haziran 2022'ye ertelendi.