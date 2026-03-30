Bakan Kacır'dan '3 milyar TL'lik finansman desteği' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 31 şehirde uygulanacak Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında 3 milyar TL tutarında faizsiz finansman desteği sağlanacağını duyurdu. Proje, kadınlar ve gençler gibi grupların istihdamını destekleyecek.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında 3 milyar TL tutarında faizsiz finansman desteğinin 31 şehirde hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli SoGreen Projesi'nde yeni bir adımın atıldığını bildirerek, "3 milyar TL tutarında faizsiz finansman desteği programını 10 kalkınma ajansımız ile 31 ilimizde eş zamanlı olarak ilan ediyoruz. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere, yeşil geçiş sürecinden etkilenecek grupların istihdamını destekliyoruz. Öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltıcı yatırımlarla yeşil geçişi hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda, kalkınma ajansları eliyle 81 ilde yeşil dönüşümü ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirdiklerini kaydeden Kacır, şehirlerin refahına büyük katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ayrıntılı bilgiye; 'https://www.sanayi.gov.tr/bolgesel-kalkinma-faaliyetleri/uluslararasi-projeler/01179b' internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
