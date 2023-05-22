'28 MAYIS'IN KAZANANI 85 MİLYON TÜRKİYE OLACAK'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim çalışmaları kapsamında Manisa'nın Kula ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Alaşehir'e geçti. Bakan Kasapoğlu, ilçe girişinde, aralarında atlıların da bulunduğu partililer tarafından karşılandı. Seçim otobüsüne geçen Bakan Kasapoğlu, buradan konvoyla Süleyman Demirel Bulvarı, Ziya Gökalp ve İstiklal caddeleri ile Atatürk Bulvarı güzergahında şehir turu attı. Ardından Yenice Mahallesi'ndeki AK Parti Alaşehir İlçe Lokali önüne gelen Bakan Kasapoğlu, burada seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi. Bakan Kasapoğlu, konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyerek "Alaşehir 14 Mayıs'ta ne yaptı? Oyunları bozdu. Alaşehir, masaları devirdi. 28 Mayıs'ta yeni bir güç gösterisi yapacağız. Bu güç milletin gücü olacak. Milli iradenin gücü olacak. Demokrasinin gücü olacak ve elbette Türkiye kazanacak. Bu gençler kazanacak, bu sporcular kazanacak. 28 Mayıs'ın kazananı 85 milyon Türkiye olacak. Sevgili gençler, bu memleketi eski günlerine geri götürmeyeceğiz" dedi.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa),

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023