Haberler

'Yasa dışı bahis' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü adliyede

'Yasa dışı bahis' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi. Operasyonda 1,5 milyon lira, tabanca ve dijital materyallere el konuldu. Yasa dışı sitenin 5 ayda 50 bin kullanıcıya ulaştığı ve 10 milyar lira gelir elde ettiği belirtildi.

NEVŞEHİR merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 34'ü, adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit edilen 107 şüpheli için 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 91 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Nevşehir'e getirilen şüphelilerden 34'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süre içinde yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, siteden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yolculuk nasıl geçti?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt

"Yolculuk nasıl geçti?" sorusuna bomba yanıt
Uğur Dündar'dan Reha Muhtar için dikkat çeken başsağlığı mesajı: Zaten yapayalnızdı

Uğur Dündar'dan dikkat çeken başsağlığı mesajı: Zaten yapayalnızdı
Hindistan'da otel restoranında yangın! 21 kişi feci şekilde can verdi

Restoranda başlayan yangın oteli sardı, 21 kişi feci şekilde can verdi
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor