28. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı Shenzhen'de başladı, 5 bin şirket katılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
28. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde başladı. Shenzhen Dünya Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki fuar, 400.000 metrekarelik alanda 120'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 5.000 şirket ve kurumu bir araya getiriyor.
SHENZHEN, 27 Kasım (Xinhua) -- 28. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde başladı.
Shenzhen Dünya Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, toplam 400.000 metrekarelik sergi alanında 120'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 5.000 şirket ve kurumu bir araya getiriyor. Etkinlik cumartesi günü sona erecek.
Kaynak: Xinhua