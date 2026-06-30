Haberler

Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 105 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 105 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 105 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 6,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Kocaeli merkezli 27 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 105 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu, 15 paravan firma ile bu firmaların yönetimini elinde bulunduran 14 firma sahibinin de aralarında olduğu şüphelilere yönelik Kocaeli merkezli Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 158 adrese düzenlenen operasyonda, 105 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplam 6 milyar 567 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi, banka hesaplarına el konuldu. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 124 bin lira ve 108 fişek ele geçirildi.

Şüphelilere ait dijital materyaller de incelemeye alındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor

"Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti

Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı evlatlarını kaybetti
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
Kadın futbolcu evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümde hedefte eski koç var

Kadın futbolcu evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümde hedefte eski koç var
Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu

Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu
Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Rubio ile Wadephul görüştü

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik görüşme
Kadının çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Beni öldürecek, yardım edin

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Hemcinsini evire çevire dövdü