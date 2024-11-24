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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Voleybol Turnuvası Düzenlendi

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Voleybol Turnuvası Düzenlendi
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Çağlayancerit Ortaokulu şampiyon oldu. Turnuvaya 10 takım katıldı ve ödüller verildi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

Çağlayancerit Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya 10 takım katıldı.

Bir hafta süren turnuvada Çağlayancerit Ortaokulu şampiyon oldu.

Şampiyon takıma madalya ve kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztürk verdi.??????????????

Kaynak: AA / Veli Menekşe - Güncel
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