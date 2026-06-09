Haberler

İstanbul merkezli 24 ilde yasadışı bahis gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 74 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 24 ilde yasadışı bahis gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 74 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 85 şüpheli gözaltına alındı, 74'ü tutuklandı. Operasyonda 350 milyon lira değerinde mal varlığına el konulurken, işlem hacminin 192 milyar liraya ulaştığı belirlendi.

İSTANBUL merkezli 24 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 350 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları da bloke edildi. Adliyeye sevk edilen 74 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı tespitlerde, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ve yasal ile yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettiği belirlendi. Elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı, gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin 192 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 5 Haziran'da İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta ve 11 tarla ile arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

74 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 85 şüpheliden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 3'üne ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 79 şüpheliden 74'ü tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
TBMM'de konuşan Özgür Özel'den 'seçim' uyarısı: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı

Özgür Özel kürsüde büyük tehlikeye dikkat çekti! Bir de tarih verdi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu

Satır arasında Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı

Hepsi doktorun evinden çıktı! Balya balya para, ultrason cihazı...
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren tablo

Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu

Beğendiği paylaşım olay oldu