Zeytinburnu Buz Pisti 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz hizmet verecek - Haberler

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Zeytinburnu Buz Pisti 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz hizmet verecek

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Zeytinburnu Buz Pisti 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz hizmet verecek

Zeytinburnu Buz Pisti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 7-14 yaş aralığındaki çocuklara kayak seanslarını ücretsiz olarak verecek.

Zeytinburnu Buz Pisti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 7-14 yaş aralığındaki çocuklara kayak seanslarını ücretsiz olarak verecek.

Zeytinburnu Belediyesinin açıklamasına göre, bayrama dolayısıyla ilçedeki tüm çocuklar Zeytinburnu Buz Pisti'nde doyasıya eğlenceye davet ediliyor.

23 Nisan Cumartesi günü 09.00-17.00 saatlerinde buz pistini ziyaret eden 7-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar, kayak seanslarından ücretsiz yararlanacak.

Çocuklar, eğitmen hocalar eşliğinde 40 dakika boyunca pistte kalarak buzda kaymanın keyfine varacak.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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