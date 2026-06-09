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Adana merkezli 23 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonları: 47 gözaltı

Adana merkezli 23 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonları: 47 gözaltı
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İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Adana merkezli 23 ilde düzenlenen 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Adana merkezli 23 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin, bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yaptıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu şüphelilere ait; 1 paravan şirket, 23 konut, 29 araç, 13 arsa, 4 bin 742 banka ve 6 kripto hesabına tedbir kararı uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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