Perakende Ticarette 2026 Yılı İdari Para Cezaları Belirlendi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette düzeni bozucu faaliyetlere yönelik idari para cezalarını 2026 yılı için güncelledi. Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan işletmelere kesilecek cezalar, büyük ölçekli firmalar için 1,8 milyar liraya kadar çıkacak.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette düzeni bozucu faaliyetlere karşı uygulanan idari para cezalarını 2026 yılı için yeniden belirledi. 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni tarifeye göre, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara kesilecek cezalar rekor seviyeye ulaştı. Bir işletmeye bir yıl içinde kesilebilecek toplam ceza tutarı, büyük ölçekli firmalar için 1,8 milyar lirayı bulabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18'inci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" ile cezalar, 2025 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 nispetinde artırıldı.

İşte Resmi Gazete'deki tebliğe göre 2026 yılında uygulanacak net rakamlar:

Fahiş fiyat ve piyasa bozucu faaliyet cezaları

Tebliğin dikkat çeken kalemleri, "Ek 1. Madde" kapsamındaki ihlallere yönelik artışlar oldu:

  • Fahiş Fiyat Artışı (Ek 1/1): Alt sınır 180 bin 617 TL, üst sınır 1 milyon 806 bin 177 TL'ye yükseldi.

  • Piyasada Darlık Yaratıcı Faaliyetler (Ek 1/2): Alt sınır 1 milyon 806 bin 177 TL, üst sınır ise 21 milyon 674 bin 130 TL olarak belirlendi.
Kanun'un 18. maddesinin birinci fıkrası uyarınca uygulanacak diğer cezalar ise şöyle güncellendi:

  • Kampanya ve prim aykırılıkları [18/1-a(1)]: 57 bin 241 TL

  • Büyük ve zincir mağaza ihlalleri (18/1-c): 180 bin 429 TL

  • Genel aykırılıklar (18/1-ç): 90 bin 195 TL

  • Yer yahsisi ve alan ihlalleri (18/1-d, e, h): 360 bin 884 TL ile 902 bin 256 TL arasında değişen tutarlar.

  • Çalışma saatlerine aykırılık (18/1-ı): 17 bin 988 TL

  • Denetimi engelleme veya belge vermeme (18/1-j): 143 bin 102 TL ile 715 bin 516 TL arası.
Bir takvim yılı içinde uygulanabilecek toplam ceza tutarlarının üst sınırları da yeniden belirlendi:

  • Küçük ölçekli işletmeler: 36 milyon 123 bin 551 TL

  • Orta ölçekli işletmeler: 361 milyon 235 bin 514 TL

  • Büyük ölçekli işletmeler: 1 milyar 806 bin 177 bin 570 TL
Tebliğ hükümleri 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
