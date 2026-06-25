Albüm: 2026 Yaz Davos Forumu'nda Sahnelenen Kültürel Gösteriler Yoğun İlgi Gördü
Çin'in Liaoning eyaletindeki Dalian kentinde düzenlenen 2026 Yaz Davos Forumu'nda katılımcılar, kültürel etkinlikler ve yerel lezzet sunumları eşliğinde iş ortaklığı fırsatlarını görüştü.
DALİAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlenen 2026 Yaz Davos Forumu'nda katılımcılar, kültürel etkinlikler ve yerel lezzet sunumları eşliğinde olası iş ortaklığı fırsatlarını görüştü.
Kaynak: Xinhua