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Albüm: 2026 Yaz Davos Forumu'nda Sahnelenen Kültürel Gösteriler Yoğun İlgi Gördü

Albüm: 2026 Yaz Davos Forumu'nda Sahnelenen Kültürel Gösteriler Yoğun İlgi Gördü
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Çin'in Liaoning eyaletindeki Dalian kentinde düzenlenen 2026 Yaz Davos Forumu'nda katılımcılar, kültürel etkinlikler ve yerel lezzet sunumları eşliğinde iş ortaklığı fırsatlarını görüştü.

DALİAN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlenen 2026 Yaz Davos Forumu'nda katılımcılar, kültürel etkinlikler ve yerel lezzet sunumları eşliğinde olası iş ortaklığı fırsatlarını görüştü.

Kaynak: Xinhua
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