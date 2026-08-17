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ÖZYES bugün sona eriyor: 24 bin 381 aday yarışıyor

ÖZYES bugün sona eriyor: 24 bin 381 aday yarışıyor
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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-YKS Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), bugünkü oturumlarla sona erecek. 24 bin 381 adayın katıldığı sınav, 36 ilde 44 merkezde uygulanıyor. Sonuçlar 9 Eylül'de açıklanacak.

(ANKARA) - Ösym tarafından, 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla düzenlenen 2026- Yks Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) bugünkü oturumlarla tamamlanacak.

2026-YKS Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) bugünkü oturumlarla sona erecek. 15 ve 16 Ağustos'ta da 2'şer oturum halinde düzenlenen sınava 24 bin 381 aday katılıyor. Sınav, 36 ildeki 44 sınav merkezi, 48 bina ve salonda uygulanıyor.

Sınavın 210'ar dakika süren bugünkü ilk oturumu saat 09.00'da başladı. Oturum 12.30'da sona erecek. Öğleden sonraki oturumlar ise 14.30'da başlayacak ve 18.00'de tamamlanacak.

Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilerek en iyi dereceleri işleme alınacak.

Adayların 16 bin 202'si erkeklerden, 8 bin 179'u kadınlardan oluşan sınava 1063 milli sporcu ve 148 engelli aday katılıyor. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 83 aday yararlandı.

Oturumlarda 7 bin 370 görevlinin görev aldığı ÖZYES'in sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.

2026-ÖZYES sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2026-2027 öğretim yılı için geçerli olacak.

Öte yandan, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda sınav hakkında basın mensuplarına bilgi verildi ve parkur tanıtıldı.

ÖZYES, 2024 yılına kadar her üniversitenin kendi bünyesinde uygulanan Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı merkezinde uygulanıyordu. Sınav, 2024'ten itibaren ÖSYM bünyesine alındı.

Kaynak: ANKA
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