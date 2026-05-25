2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 Takım Mücadele Edecek

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak, 16 statta 104 maç oynanacak. Türkiye, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile eşleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva olacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, 11 Haziran 2026'da başlayacak ve 19 Temmuz 2026'da sona erecek. Toplam 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde 104 maç oynanacak. Grup aşamasında 72 karşılaşma yapılacak. Ev sahiplerinden Meksika açılış maçını oynarken, Kanada ve ABD de ilk maçlarına 12 Haziran'da çıkacak. Türkiye, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile eşleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
