Bes-Ar: "4 Kişilik Bir Memur Ailesinin 2026 Ocak Ayı Açlık Sınırı 43 Bin 415, Yoksulluk Sınırı 105 Bin 273 Lira"

Büro Emekçileri Sendikası'nın (BES) raporuna göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık harcama tutarı 43 bin 415 liraya, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 68 bin 865 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı 105 bin 273 lira olarak belirlendi.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Şubat ayı için 43 bin 415 liraya, tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyetinin ise 68 bin 865 liraya ulaştığı, yoksulluk sınırının ise 105 bin 273 lira olduğu kaydedildi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Araştırma Merkezi'nden Ocak ayı 2026 yılına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerine ilişkin olarak yapılan açıklamad, şunlar kaydedildi:

"Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Şubat 2026 için 43 bin 415 lira, tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyeti 68 bin 865 lira, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, kısacası yoksulluk sınırı 105 bin 273 olmuştur. Bu sonuçlara göre; 2026 yılında da 28 bin 75 lira alan asgari ücretli 43 bin 415 lira olan açlık sınırının yüzde 54,64 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir."

Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük bin 447 lirayı geçti. 2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."

