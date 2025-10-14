Haberler

2025-YKS Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı

ÖSYM, 2025-YKS kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercih süresi 20 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ( Ösym ) internet sitesindeki açıklamaya göre, ÖZYES ek yerleştirme tercih süresi 20 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
