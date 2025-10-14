2025-YKS Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ( Ösym ) internet sitesindeki açıklamaya göre, ÖZYES ek yerleştirme tercih süresi 20 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.