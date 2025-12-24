Haberler

Meb: Öğrenciler 2025'te Uluslararası Yarışmalarda 272 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda toplam 272 madalya kazanarak ülkeyi başarıyla temsil ettiğini açıkladı. Kazanılan madalyaların 224'ü spor alanında, 48'i ise bilim ve teknoloji alanında elde edildi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji alanlarında toplam 272 madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini açıkladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, yıl boyunca katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 76 birincilik, 95 ikincilik ve 101 üçüncülük elde etti. Böylece öğrenciler, farklı branşlarda toplam 272 madalya kazandı.

Kazanılan madalyaların 186'sının bireysel, 86'sının ise ekip kategorilerinde elde edildiği belirtilen açıklamada, madalyaların 224'ünün spor, 48'inin bilim ve teknoloji alanlarında kazanıldığı kaydedildi.

Öğrencilerin 2025 yılı boyunca 68 farklı uluslararası yarışmada bireysel dereceler elde ettiği ifade edilen açıklamada, spor alanında dünya, Avrupa, uluslararası ve Balkan şampiyonalarında başarı sağlayan öğrencilerin; bilim ve teknoloji alanında ise robotik, bilgisayar, coğrafya ve astronomi olimpiyatlarında dereceye girerek dikkati çektiği bildirildi.

Ekip kategorilerinde de önemli başarılara imza atan öğrencilerin, dünya şampiyonalarında 2 üçüncülük, Avrupa şampiyonalarında 2 birincilik, 7 ikincilik ve 3 üçüncülük kazandığı belirtilen açıklamada, uluslararası şampiyonalarda 7 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük elde edilirken, Balkan şampiyonalarında ise 1 birincilik, 1 ikincilik ve 8 üçüncülük derecesi kazanıldığı aktarıldı.

Bilim ve teknoloji alanındaki ekip başarılarına da yer verilen açıklamada, Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 10 birincilik, 14 ikincilik ve 9 üçüncülük, TEKNOFEST'te 3 üçüncülük, MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması'nda ise 3 birincilik ve 3 üçüncülük elde edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Okul koridorunun yeni temizlendiği gören öğrenci bakın ne yaptı?
Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü

Fenerbahçeli yıldızın eşi kendi taraftarlarına ateş püskürdü