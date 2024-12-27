İdari para cezalarında büyük artış

Ticaret Bakanlığı tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12'nci maddesine göre 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; kanunda öngörülen idari para cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı. İlgili kanuna göre 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları 22 bin 807 TL ile 1 milyar 140 milyon 357 bin 390 TL arasında değişecek. Karar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

İDARİ PARA CEZASI NEDİR?

İdari para cezası, yasalar veya yönetmelikler çerçevesinde, belirli bir yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda, yetkili idareler tarafından uygulanan bir ceza türüdür. Bu cezalar, genellikle bir suç teşkil etmeyen fakat yasalara aykırı davranışlar için verilir.