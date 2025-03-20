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2025 Vancouver Otomobil Fuarı Başladı

2025 Vancouver Otomobil Fuarı Başladı
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Vancouver Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, lüks süper otomobillerden çevre dostu elektrikli ve hibrit modellere kadar geniş bir yelpazede araçları sergiliyor.

VANCOUVER, 20 Mart (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2025 Vancouver Otomobil Fuarı, lüks süper otomobillerden çevre dostu elektrikli ve hibrit modellere kadar çeşitli arabalara ev sahipliği yapıyor. Vancouver Kongre Merkezi'nde çarşamba günü başlayan fuar 5 gün boyunca araba tutkunlarını ağırlayacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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