2025 Dünya Oyunları'nda Han Xin Altın Madalyayı Kazandı

2025 Dünya Oyunları'nda Han Xin Altın Madalyayı Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kadınlar 60 kilo Muaythai finalinde Çinli sporcu Han Xin altın madalyayı kazandı. Gümüş madalya Türk sporcu Kübra Kocakuş'un oldu.

CHENGDU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da gerçekleştirilen 2025 Dünya Oyunları'nda Muaythai branşı kadınlar 60 kilo finallerinde Çinli sporcu Han Xin ile Türk milli sporcu Kübra Kocakuş altın madalya için ter döktü.

Finallerin sonunda altın madalyayı Çinli sporcu Han Xin, gümüş madalyayı Türk milli sporcu Kübra Kocakuş ve bronz madalyayı ise Taylandlı sporcu Kaewrudee Kamtakrapoom kazandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Android depremden 30 saniye önce uyardı, iPhone fena çuvalladı

Telefonların deprem sınavı! Biri önceden uyardı, diğeri sınıfta kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 uçak birden geliyor! Süper Lig devi transferde bombayı patlattı

4 uçak birden geliyor! Süper Lig devi transferde bombayı patlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.