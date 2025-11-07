2025 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi Başladı

HANGZHOU, 7 Kasım (Xinhua) -- 2025 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi, cuma günü sabah saatlerinde Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki antik su kenti Wuzhen'de başladı.

Bu yıl "Dijital Zekanın Açık, İşbirliğine Dayalı, Güvenli ve Kapsayıcı Geleceğini Şekillendirmek: Siber Uzayda Ortak Gelecek Yaratmak" temasıyla düzenlenen konferansta, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, dijital ekonomi, yapay zeka ve veri yönetimi gibi konularda 24 alt forum ve çok sayıda etkinlik yer alıyor.

Konferansın açılış töreninde küresel internet ortamına olağanüstü katkılarda bulunan kişi ve kuruluşları onurlandırmak üzere seçkin katkı ödülleri verildi.

Dünya İnternet Konferansı'nda yapay zeka modelleri, akıllı nesnelerin interneti, somutlaştırılmış zeka ve kuantum bilişim gibi öncü alanlarda yaptıkları atılımları onurlandırmak üzere perşembe günü 17 uluslararası projeye 2025 Öncü Bilim ve Teknoloji Ödülleri verildi. Kazanan projeler arasında Microsoft'un kodlama aracı GitHub Copilot, Alibaba'nın açık kaynaklı temel büyük dil modeli Qwen ve Çin'in BDS-3 uydu navigasyon sinyallerinin temel teknolojileri ve uygulamaları yer aldı.

Bu yıl düzenlenen Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi pazar gününe kadar devam edecek.