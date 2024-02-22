2024 Geleceğin Oyunları Kazan'da Başladı

ÇEKİM TARİHİ: 21 Şubat 2024

1. ANONS (İngilizce): MENG JİNG, Xinhua muhabiri

2. Açılış töreninden çeşitli görüntüler

3. Konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çeşitli görüntüler (Kremlin'in izniyle)

4. Siber spor etkinliğinden çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): MENG JİNG, Xinhua muhabiri

"Burası Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Kazan Fuar Merkezi. Büyük bir uluslararası siber spor etkinliği olan 2024 Geleceğin Oyunları, bugün (Çarşamba) burada başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 270 takımın 2.000'i aşkın sporcusu, 21 farklı spor dalında yarışacak."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açılış töreninde yaptığı konuşmada etkinliği "Rusya'dan küresel spor ailesine bir armağan" olarak nitelendirdi.

Putin, oyunların siyasi meselelerden, her türlü ayrımcılıktan ve çifte standarttan uzak olduğunu belirtti.

Etkinlik organizatörüne göre, 21 Şubat'tan 3 Mart'a kadar devam edecek olan 2024 Geleceğin Oyunları, spor, taktik, strateji, teknoloji, hız olmak üzere beş kategoride düzenleniyor ve e-spor, VR (Sanal Gerçeklik) ve AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisi unsurlarını içeriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)