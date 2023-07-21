2023 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Sonuçları Açıklandı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği '2023 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'nda, 159 sulak alanda 2 milyon 66 bin 758 su kuşu sayıldı. Ancak kuruma ve hava koşullarına bağlı olarak 11 alanda su kuşu gözlenmedi. En fazla görülen tür sakarmeke oldu.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 159 sulak alanda gerçekleştirdiği '2023 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'nda; Antalya'daki Ova Gölü Sazlıkları, Burdur'daki Çorak Gölü ve Kırşehir'deki Seyfe Gölü kuruduğu için, 11 alanda da don, buzlanma ve kar yağışı gibi nedenlerle su kuşu gözlenmedi. 145 sulak alanda 110 kuş türünden 2 milyon 66 bin 758 su kuşu sayıldı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nce, yaban hayvanlarının yaşam alanları ile birlikte korunması, geliştirilmesi çalışmaları kapsamında bu yıl 39'uncu 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' yapıldı. Su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri 10-29 Ocak tarihleri arasında yapılan sayımda 56 farklı kentte 159 sulak alan ziyaret edildi. DKMP Bölge Müdürlükleri ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan protokoller kapsamında gerçekleştirilen sayımlarda Antalya'daki Ova Gölü Sazlıkları, Burdur'daki Çorak Gölü ve Kırşehir'deki Seyfe Gölü kuruduğu için su kuşu gözlemlenmedi. Yine Sakarya'da Karadeniz kıyılarında, Ardahan'da Çıldır, Aktaş ve Putka Gölleri, Kars'ta Kuyucuk ve Çalı Gölleri, Van'da Turna Gölü ve Akgöl, Bitlis'te Heybeli Gölü ve Ahlat Sazlığı, Ankara'da Tuz Gölü'nde don, buzlanma, kar yağışı gibi nedenlerle ya su kuşu gözlenmedi ya da sayım yapılamadı.

Her yıl yapılan su kuşu sayımları ile sulak alan işleyişini ve kullanım faaliyetlerinin izlenilmesi, koruma çalışmalarına altlık oluşturulması, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikleri takip edilmesi, sayım sonuçlarına göre; sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlanılması ve farkındalığın artırılması, ülkedeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı sunulması hedefleniyor.