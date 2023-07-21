2023 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Sonuçları Açıklandı
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DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği '2023 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'nda, 159 sulak alanda 2 milyon 66 bin 758 su kuşu sayıldı. Ancak kuruma ve hava koşullarına bağlı olarak 11 alanda su kuşu gözlenmedi. En fazla görülen tür sakarmeke oldu.
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 159 sulak alanda gerçekleştirdiği '2023 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'nda; Antalya'daki Ova Gölü Sazlıkları, Burdur'daki Çorak Gölü ve Kırşehir'deki Seyfe Gölü kuruduğu için, 11 alanda da don, buzlanma ve kar yağışı gibi nedenlerle su kuşu gözlenmedi. 145 sulak alanda 110 kuş türünden 2 milyon 66 bin 758 su kuşu sayıldı.
DKMP Genel Müdürlüğü'nce, yaban hayvanlarının yaşam alanları ile birlikte korunması, geliştirilmesi çalışmaları kapsamında bu yıl 39'uncu 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' yapıldı. Su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri 10-29 Ocak tarihleri arasında yapılan sayımda 56 farklı kentte 159 sulak alan ziyaret edildi. DKMP Bölge Müdürlükleri ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan protokoller kapsamında gerçekleştirilen sayımlarda Antalya'daki Ova Gölü Sazlıkları, Burdur'daki Çorak Gölü ve Kırşehir'deki Seyfe Gölü kuruduğu için su kuşu gözlemlenmedi. Yine Sakarya'da Karadeniz kıyılarında, Ardahan'da Çıldır, Aktaş ve Putka Gölleri, Kars'ta Kuyucuk ve Çalı Gölleri, Van'da Turna Gölü ve Akgöl, Bitlis'te Heybeli Gölü ve Ahlat Sazlığı, Ankara'da Tuz Gölü'nde don, buzlanma, kar yağışı gibi nedenlerle ya su kuşu gözlenmedi ya da sayım yapılamadı.GEÇEN YILA GÖRE KUŞ SAYISI ARTTIDiğer 145 sulak alanda ise 110 kuş türünden 2 milyon 66 bin 758 su kuşu sayıldı. 2014'te 113 alanda yapılan sayımda 100 türden 1 milyon 960 bin 693, 2015'de 105 alanda 119 türden 1 milyon 631 bin 318, 2016'da 124 alanda 104 türden 1 milyon 609 bin 538, 2017'de 120 alanda 103 türden 1 milyon 614 bin 179, 2018'de 153 bölgede 103 türden 1 milyon 718 bin 675, 2019'da 154 bölgede 102 türden 1 milyon 982 bin 579, 2020'de 171 bölgede 104 türden 2 milyon 374 bin 317, 2021'de 153 bölgede 104 türden 1 milyon 684 bin 121, 2022'de ise 135 bölgede 104 türden 1 milyon 396 bin 369 su kuşu sayıldı. Bu yıl, geçen yıla göre sayım yapılan yer sayısı ile birlikte su kuşu sayısının da arttığı görüldü.EN FAZLA GÖRÜLEN TÜR SAKARMEKE2023 sayımında en fazla görülen türler 948 bin 203 ile sakar meke, 148 bin 763 ile karabaş martı, 115 bin 184 ile çamurcun, 77 bin 54 ile flamingo, 73 bin 948 ile yeşilbaş, 69 bin 848 ile tanımsız ördek, 66 bin 402 ile karabatak, 54 bin 897 ile gümüş martı, 42 bin 199 ile Van gölü martısı, 32 bin 850 ile elmabaş patka, 30 bin 35 ile fiyu, 27 bin 867 ile angıt, 28 bin 838 ile bahri, 22 bin 144 ile kaşıkgaga, 17 bin 217 ile turna oldu. Sayıca en az görülen türler 1'er bireyle akyanaklı kaz, alaca balıkçıl, büyük tarakdiş, hazar martısı, kara sumru, kızılgerdanlı dalgıç, küçük sakarca, 2'şer bireyle karabaş patka, korsan martı, 3'er bireyle gülen sumru ve küçük balaban olarak kayıtlara geçti. Ada martısı, akyanaklı kaz, alaca balıkçıl, büyük tarakdiş, hazar martısı, kara ördek, kara sumru, karabaş patka, kızılgerdanlı dalgıç, kocagöz, küçük balaban, küçük martı, küçük sakarca, sarı bacaklı kum kuşu ise sadece 1 alanda görüldü.KARATAŞ VE SIHKE GÖLLERİNDE SADECE 1 TÜRKızılırmak Deltası 67, Gediz Deltası 57, Büyük Menderes Deltası 48, Yeşilırmak Deltası 47, Akyatan Lagünü 45, Bafa Gölü 41, Manyas Gölü 41, Van Gölü 37, Beyşehir Gölü 35, Metruk Tuzlası Sulak Alanı 34, Yumurtalık Lagünü 34, Sultansazlığı 33, Göksu Deltası 33, Meriç Deltası 33, Hersek Lagünü 32 tür ile tür çeşitliliğinin en fazla olduğu alanlar olarak kayıtlara geçti. Tür çeşitliliğinin en az olduğu alanlar ise sadece 1'er türün görüldüğü Karataş Gölü ve Sıhke Gölü oldu. En fazla su kuşu bireyi görülen alanlar 338 bin 484 ile Akyatan Lagünü, 288 bin 44 ile Beyşehir Gölü, 261 bin 551 ile Hirfanlı Barajı, 171 bin 720 ile Kızılırmak Deltası, 111 bin 490 ile Eğirdir Gölü oldu. En az bireyi barındıran alanlar ise 5 birey ile Patnos Sarısu Ovası Sulak Alanı, 8 birey ile Acarlar Longozu oldu.
Her yıl yapılan su kuşu sayımları ile sulak alan işleyişini ve kullanım faaliyetlerinin izlenilmesi, koruma çalışmalarına altlık oluşturulması, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikleri takip edilmesi, sayım sonuçlarına göre; sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlanılması ve farkındalığın artırılması, ülkedeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı sunulması hedefleniyor.