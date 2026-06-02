Haberler

Ankara merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, 180 milyar liralık kripto para trafiğini yöneten yasa dışı bahis ve kumar organizasyonuna ait 59 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklandı.

ANKARA merkezli 20 ilde 180 milyar liralık kripto para trafiğini yönettiği belirlenen yasa dışı bahis ve kumar organizasyonuna yönelik operasyonda 59 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Kapalı devre yasa dışı bahis', 'Kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Şubat 2026'da gerçekleştirilen operasyonda suç organizasyonu üyesi toplam 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 22'si sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

180 MİLYAR LİRA TUTARINDA KRİPTO PARA TRAFİĞİ TESPİTİ

Yasa dışı bahis sitesi kapalı devre sahipleri ile para nakline aracılık eden şüpheliler yönünden soruşturmanın derinleştirilmesi safhasında; şüphelilerin adli ifadeleri, ele geçirilen dijital deliller ve hesap hareketleri üzerinden yapılan teknik incelemeler neticesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talep edildi. Gelen rapor doğrultusunda, ülke geneline yayılan suç organizasyonunun toplam 180 milyar Türk lirası tutarında bir kripto para trafiğini yönettiği tespit edildi. Elde edilen somut mali veriler ve deliller ışığında soruşturma kapsamında 20 ilde faaliyet gösteren 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, suça konu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yurt dışı bağlantılı olan ve firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli ve fiziki çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'ı toz fırtınası vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı

Gökyüzü kahverengiye büründü, ölüm haberleri art arda geldi
Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı

Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler

Özgür Özel korkunç detayı açıkladı: Bellerinde kasaturalarla geldiler
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

CHP grubunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti