2 bin yıllık 51 ayaklı Perpıra Köprüsü'nün 10 ayağının restorasyonu tamamlandı

BATMAN Çayı üzerine 2 bin yıl önce kurulduğu belirtilen ve jeoradar sondaj sistemiyle 51 ayağı tespit edilen Perpıra Köprüsü'nün 10 ayağının restorasyonu tamamlandı. Karayolları Bölge Müdürü Savaş Bayındır, "Şimdi 12 ayağın daha restorasyonunu yapıp turizme kazandırmanın çabası içindeyiz" dedi. Köprünün 29 ayağının da kum ve topraktan arındırılıp ilerleyen süreçte restorasyonu yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, Batman'a 6 kilometre uzaklıktaki Bıçakçı köyünde Batman Çayı üzerinde Romalılar döneminde inşa edilen, Artuklular zamanında da onarım gören 2 bin yıllık Perpıra Köprüsü'nü turizme kazandırmak için 2,5 yıl önce restorasyon çalışması başlatıldı. Jeoradar sondaj sistemiyle 51 ayağı tespit edilen 990 metre uzunluğundaki köprünün ilk etapta 22 ayağının turizme kazandırılması için ihale yapıldı. Çalışmalarda 10 ayağın restorasyon işlemi tamamlandı.

"Perpıra köprüsündeki 10 ayakta restorasyon çalışmaları bitti. Şimdi sıra gün yüzüne çıkarılan diğer 12 köprü ayağının restorasyonunda. Bu bölgeyi turizme kazandırmanın gayreti içindeyiz. Batman kent merkezine çok yakın olan bu köprünün üzerinde titizlikle duruyoruz. Bu köprünün turizmde büyük getirisi olacak. Yürüme bandını ahşap ya da çelikten yapmayı düşünüyoruz. Yerli ve yabancı turistler, tarihi köprüde dinlenebilecek. Köprünün diğer ayaklarının restorasyonu için de çalışmalarımız sürüyor."