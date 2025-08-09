1926 Bulancakspor'da Üye Kayıtları Başladı

1926 Bulancakspor, bu sezon 10 bin 28 üye hedefiyle üye kayıtlarına başladı. İlk üye Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer oldu.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 1926 Bulancakspor'da üye kayıtlarına başlandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bu sezon için belirlenen hedefin 10 bin 28 üyeye ulaşmak olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda ilk üyenin Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer olduğu aktarılan açıklamada, ayrıca üyeliğini güncelleyerek kulübe destek veren Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a da teşekkür edildi.

Kulüp Başkan Vekili Reşat Nuri Özdemir, 1926 Bulancakspor'un sadece bir futbol takımı değil, şehrin en büyük ortak değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, hedeflenen üye sayısına ulaşarak kulübü daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Üyelik ücretinin ise 1028 lira olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
