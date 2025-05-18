19 Mayıs Etkinlikleri Nedeniyle Samsun'da Trafik Düzenlemeleri

19 Mayıs Etkinlikleri Nedeniyle Samsun'da Trafik Düzenlemeleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. 19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu ve çeşitli gösteriler nedeniyle belirli saatlerde araç geçişine izin verilmeyecek. Vatandaşların ulaşım planlarını buna göre yapmaları gerekiyor.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, yarın 19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu nedeniyle 07.00-12.00 saatleri arasında Yeşilyurt Kavşağı ile İncesu Yalı Mahallesi Özel Mutlu Bakım Merkezi arası Atatürk Bulvarı deniz bandı araç trafiğine kapalı olacak.

Canik Doğupark'ta yapılacak Jandarma Bando Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar gösteri uçuşu, Jandarma Komutanlığı Üzüm Salkımı uçuş gösterisi, Solo Türk ve Türk Yıldızları uçak gösterisi nedeniyle 07.00-18.00 saatleri arasında Doğupark Sahil Yolu'nun Bandırma Vapuru, Balıkçı Barınakları ile Özkefeli iç kavşak arasındaki bölümü araç trafiğine kapalı olacak. Atatürk Bulvarı, Belediyeevleri Kavşağı, Piazza AVM ve Gar Kavşağı bölgesinde trafiğin yoğunlaşacağı öngörülmekte.

Özellikle Doğu Park'ta gerçekleştirilecek programlara vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak, gerektiğinde güvenlik, trafik, sağlık ve acil durum tedbirlerini en iyi şekilde uygulayabilmek adına, Valiliğin sosyal medya hesaplarında duyurulduğu üzere belirli bölgelere araç alınmayacak.

Vatandaşların hazırlıklı ve dikkatli olması, hava yolu, otogar, gar, liman gibi alanlara ulaşımın gecikmeli olabileceği düşünülerek ulaşımın belirtilen saatlerden önce ya da sonra planlanması, trafik akışının yolun bir bölümden bölünmüş olarak verileceği güzergahlarda sürücülerin yavaş seyretmesi ve kara yolları trafik levha ve işaretleri ile görevlilerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları önem taşıyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Eyüpspor maçına damga vuran görüntü
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti

Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü

Yolda yürürken dehşeti yaşadı! Binadan koptu, kafasına düştü
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.