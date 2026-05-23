Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya gittiği yolu gençler, Türk bayrağıyla yürüyecek

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünde düzenlenen 16. Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü, Tütün İskelesi'nden başlayarak 25 Mayıs'ta Havza'da sona erecek.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 16. Anma Yürüyüşü düzenlendi.

Farklı şehirlerden Samsun'a gelenler, Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'nde bir araya geldi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Erdem Okandan, burada düzenlenen törende, Türk bayrağını öperek yürüyüşe katılan dağcı gençlere ve öğrencilere teslim etti.

Daha sonra yürüyüşçüler, aldıkları Türk bayrağını 25 Mayıs'ta Havza'ya ulaştırmak için yola çıktı.

Okandan, burada yaptığı konuşmada, Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü'nün 16'ncısını düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüşe 7'den 70'e her yaştan sporcumuzun katıldığını belirten Okandan, "Yürüyüş Tütün İskelesi'nden başlayıp Havza'da sonlanacak. Bu yürüyüşe destek veren tüm kamu kurumlarına ve sporcularımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Yürüyüş, 25 Mayıs'ta Havza Atatürk Evi'nde son bulacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün
