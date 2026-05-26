BES'te 18 yaş altı katılımcı sayısı 1,7 milyonu aştı, fon büyüklüğü 102 milyar lirayı geçti

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 698 bin 755'e, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü ise 102 milyar 231,8 milyon liraya ulaştı. En yüksek fon büyüklüğü sıfır yaş grubunda kaydedildi.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 698 bin 755'e çıkarken, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 102 milyar 231,8 milyon liraya ulaştı. 2021'de yürürlüğe giren düzenlemeyle doğumdan itibaren hesap açılabiliyor ve yüzde 20 devlet katkısı sağlanıyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 15 Mayıs itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların birikimi 82,7 milyar lira, devlet katkısı 19,5 milyar lira oldu. Çocuklar, gönüllü BES katılımcılarının yüzde 16,5'ini oluştururken, fon büyüklüğünün yüzde 4,4'ünü temsil etti.

Yaş gruplarına göre en yüksek fon büyüklüğü 9,9 milyar lirayla sıfır yaş grubunda, en düşük ise 3,4 milyar lirayla 17 yaş grubunda kaydedildi. Yılbaşından bu yana 57 bin 773 yeni çocuk katılımcı sisteme dahil oldu.

Gönüllü BES'te toplam katılımcı sayısı 10,3 milyon, fon büyüklüğü 2,32 trilyon lira olurken, Otomatik Katılım Sistemi dahil BES havuzunda fon büyüklüğü 2,5 trilyon liraya, katılımcı sayısı 18 milyona yaklaştı.

