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Ankara merkezli 18 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 61 gözaltı

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Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen 61 şüpheli gözaltına alındı. 98 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 37 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen 61 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılık ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç temin ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ta eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 98 şüpheli hakkında 7258 sayılı Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinde düzenlenen 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına, haklarında yakalama ve gözaltı tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Operasyon kapsamında 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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