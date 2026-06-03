17 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonları: 261 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 17 ilde düzenlenen 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüphelinin yakalandığını, 261'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 17 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları toplamda 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 261'i tutuklandı, 242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatarak, iş bulma vaadiyle, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı