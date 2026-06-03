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Dolandırıcılara yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 261 kişi tutuklandı

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Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 503 şüpheli yakalandı, 261'i tutuklandı. Şebekenin 985 milyon lirayı aşkın vurgun yaptığı belirlendi.

Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 17 ilde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, dolandırıcılık şebekelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde çalışma yürütüldü.

Teknik takibi yapılan şüphelilerin "kendilerini kamu/banka görevlisi olarak tanıtarak", "güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatarak", "iş bulma vaadinde bulunarak" ve "sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek" vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Bu yöntemlerle toplam 985 milyon 507 bin lira dolandırdıkları öğrenilen şüphelilere yönelik, Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı, 242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi

MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon 707 bin liralık işlem hacmi tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silahlar ve fişekler, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, elektronik cihaz, sim kart, çek ve senet, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

Şüphelilere ait 1 milyar 50 milyon lira değerindeki taşınmaz varlığına el konuldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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