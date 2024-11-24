Üye Girişi
Haberler

15 Yaşındaki Kelebek Hastası Galatasaray Taraftarı Metecan'ın Hayali Gerçek Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki kelebek hastası Galatasaray taraftarı Metecan Görgüç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcularla bir araya geldi. Metecan, formasını imzalatan futbolcularla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Galatasaray taraftarı kelebek hastası 15 yaşındaki Metecan Görgüç, Bodrum FK maçı için ilçeye gelen teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla bir araya geldi.

Galatasaray takımının ilçeye geleceğini öğrenen Metecan Görgüç'ün babası Emin Görgüç, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'yi ziyaret ederek, oğlunun Galatasaraylı futbolcularla görüşmeyi çok istediğini anlattı.

Böke de Görgüç ailesini maç sonrası Milas-Bodrum Havalimanı'na davet etti.

Burada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcularla bir araya gelen Metecan, formasını imzalattı.

Kaymakam Böke'ye teşekkür eden Metecan, "En büyük hayalim gerçek oldu. Çok mutlu oldum." dedi.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir

Batı, topyekun Putin'e savaş açıyor! Bir ülke daha Ukrayna'ya izin verdi

 20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Belediyelere bağlı kreşler kapanabilir

Belediyelere bir kötü haber daha! Kreşlerin kapanması an meselesi
Arka Sokaklar'daki 'tarikat' sahnesi izleyicileri ayaklandırdı

Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024 24 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bodrumspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bodrumspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bodrumspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodrumspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.