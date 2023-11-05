15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı
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Murat KORKMAZ/İSTANBUL, 45. İSTANBUL Maratonu için sabah saatlerinde trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler köprüsü saat 15.00 itibariyle çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
Murat KORKMAZ/İSTANBUL, 45. İSTANBUL Maratonu için sabah saatlerinde trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler köprüsü saat 15.00 itibariyle çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Araçlar polis ekiplerinin bariyerleri kaldırmasının ardından Altuizade katılımından köprü yoluna ilerledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel