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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, 45. İSTANBUL Maratonu için sabah saatlerinde trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler köprüsü saat 15.00 itibariyle çift yönlü olarak trafiğe açıldı.