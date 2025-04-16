Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
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137'nci Kanton Fuarı Guangzhou'da Başladı

137'nci Kanton Fuarı Guangzhou'da Başladı
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Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 137'ncisi, Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı. Tarihinde ilk kez 30.000'den fazla ihracatçının katıldığı bu önemli ticaret etkinliği, Çin'in önde gelen fuarlarından biri olarak dikkat çekiyor.

GUANGZHOU, 16 Nisan (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 137'ncisi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da salı günü başladı. Çin'in önde gelen ticaret etkinliklerinden biri olan fuara, tarihinde ilk kez 30.000'den fazla ihracatçı katıldı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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