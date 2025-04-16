137'nci Kanton Fuarı Guangzhou'da Başladı

GUANGZHOU, 16 Nisan (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 137'ncisi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da salı günü başladı. Çin'in önde gelen ticaret etkinliklerinden biri olan fuara, tarihinde ilk kez 30.000'den fazla ihracatçı katıldı.